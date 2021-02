Hochschule Hof: Neuer Masterstudiengang zum nachhaltigen Wassermanagement ab kommendem Wintersemester

Wenn bei der eisigen Kälte ein Rohr platzt und wir plötzlich ohne Wasser dastehen, dann merken wir schnell, wie sehr wir davon abhängig sind. Ohne Wasser können wir nicht leben. Nicht überall auf der Welt ist das aber immer verfügbar. Hochqualitatives Wasser braucht es zunehmend immer mehr und durch den Klimawandel wird auch die internationale Wasserwirtschaft vor komplexere Aufgaben gestellt. Ab kommenden Wintersemester bietet die Hochschule Hof einen neuen Masterstudiengang „Sustainable Water Management and Engineering“ zum nachhaltigen Wassermanagement an. Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung spielen dabei eine große Rolle. Der Studiengang wird in englischer Sprache durchgeführt. Mit Abschluss des Studiengangs kann man sich somit auch international bewerben. Das Angebot richtet sich an Personen mit einem ingenieur- oder wirtschaftswissenschaftlichem Bachelorabschluss. Ab Mai könnt ihr euch dafür bewerben.

