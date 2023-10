Hochschule Hof: Neuer Bachelorstudiengang Berufspädagogik im Gesundheitswesen

Die Generation der Babyboomer verabschiedet sich langsam in den Ruhestand und hinterlässt damit eine große Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Die Hochschule Hof will die mit dem Bachelorstudiengang Berufspädagogik im Gesundheitswesen füllen. Das Angebot richtet sich an Personen mit einem Abschluss in den Bereichen Pflege, Rettungswesen oder Ergotherapie. Das Studium erfolgt in einem Mix zwischen orts- und zeitabhängigem Lernen und klassischem Unterricht. Die Präsenzveranstaltungen finden ausschließlich am Standort Kronach statt. Die Absolventen sollen dann guten Unterricht oder gute Beratung bieten können. Das heißt: Die Hochschule bildet Lehrer aus, die wiederum andere bei ihren Lernprozessen begleiten können. Der Studiengang startet erst 2024. Anmelden können sich Interessierte ab dem 15. November.