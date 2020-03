Hochschule Hof: Neue Angebote des TAO-Schülerforschungszentrums

Selbst einmal Funkverbindungen herstellen oder Online-Landkarten auf den Grund gehen – im Schulunterricht ist für so etwas kaum Zeit. Interessierte Schüler ab der 8. Klasse kommen jetzt aber trotzdem in den Genuss. Das Schülerforschungszentrum der Technologie Allianz Oberfranken an der Hochschule Hof bietet regelmäßig Workshops an. Jetzt ist das Programm für das zweite Halbjahr des aktuellen Schuljahres erschienen. Kinder und Eltern können aus fast 40 Veranstaltungen in Bamberg, Bayreuth und Coburg auswählen. 6 gibt es auch in Hof. Den Link zum Programm gibt’s hier. Die Technologie Allianz Oberfranken nimmt außerdem heute an am IT-Forum Oberfranken an der Hochschule Hof teil. Dort hilft sie mit, die öffentliche Wahrnehmung des IT-Standorts Oberfranken zu verbessern.