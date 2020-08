Hochschule Hof: Mehr Studierende trotz Corona

Das zurückliegende Sommersemester war für viele junge Menschen die erste Erfahrung an einer Universität oder Hochschule und dann kam gleich Corona dazwischen und hat den Campusalltag auf den Kopf gestellt. Corona hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Zahl ausländischer Studienbeginner in Bayern um gut 30% zurückgegangen ist. Ein Trend, der auch die Hochschule Hof mit ihren vielen Vernetzungen hart getroffen hätte. Doch dort ist es genau umgekehrt. Im Sommersemester 2020 hatte die Hochschule gut 80% mehr Studienanfänger aus dem Ausland als ein Jahr zuvor. Etwa jeder Vierte an der Hochschule stammt mittlerweile aus einem anderen Land. Das hat dazu beigetragen, dass die Hochschule Hof auch in der Corona-Krise weiter wachsen konnte.