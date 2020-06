Hochschule Hof: Maker Space wächst und wird mobil

In der Corona-Krise haben kleine Unternehmen und Start-Ups eher um ihr Überleben fürchten müssen, doch langfristig soll Hochfranken für Firmengründer die optimalen Bedingungen erfüllen. Dafür gibt es an der Hochschule Hof ja bereits das Digitale Gründerzentrum Einstein1. Außerdem entsteht dort gerade ein sogenannter „Maker Space“ für Bastler und Tüftler. Damit die auch mobil sind, hat Auto Müller aus Hof der Hochschule nun einen Kleinbus gestiftet. Dort ist Platz für neun Personen oder auch etwaige Geräte, wie beispielsweise 3D-Drucker. So sollen es Jungunternehmer in der Region noch einfacher haben, ihre Pläne in die Tat umzusetzen.