Hochschule Hof: Lehrmethode soll aufs Berufsleben vorbereiten

Der Vorwurf ans Studium ist oft, dass es zu trocken und theoretisch ist. Beim Projekt „Nachhaltige Lebensmittelerzeugung in der integrierten Aquakultur“ setzt die Hochschule Hof bewusst auf mehr Praxis. Die Studierenden planen eine Aquakulturanlage in Eigenregie. Das Wissen müssen sie sich vorher selbst anlesen, es dann aber auch sofort in die Tat umsetzen. Die Professoren wollen dabei ausdrücklich, dass es zu Problemen und Fehlern kommt. Auch die müssten die Studierenden schließlich lösen. Die Methode sei laut Professor Dr. Harvey Harbach perfekt dazu geeignet, um die Anforderungen im späteren Berufsleben nachzustellen. Es geht darum lösungsorientiert im Team zu arbeiten.