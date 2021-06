Hochschule Hof: Lehmann geht in die vierte Amtszeit

Beim Thema Barrierefreiheit denken viele von euch jetzt vielleicht erstmal an Zugänge für Menschen im Rollstuhl – wie zum (…)

Vor 30 Jahren wurde in Filmen eine Zukunft mit fliegenden Autos und Robotern gezeigt. Ganz soweit sind wir zwar noch nicht, aber die (…)

Viele Studierende kennen es: Sie sind mit dem Studium fertig und haben trotzdem keine Ahnung, was sie in der Praxis damit anstellen (…)

Für die einen mag es sicher befremdlich sein, in einen Bus zu steigen, der wie von Geisterhand ohne Fahrer unterwegs ist – für (…)

Shuttlebusse in Rehau: Erstmals mit Passagieren an Bord

Hochschule Hof: Forschungsprojekte erreichen historische Höchstzahl

Noch nie gab es an der Hochschule Hof so viele Studierende wie aktuell und auch noch nie so viele Forschungsprojekte. Viele von ihnen (…)