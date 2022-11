Hochschule Hof: IT-Leiter-Treffen Hochfranken

Viele Begriffe aus der IT-Welt sind für den Normal-Bürger kaum verständlich. Letztlich geht es aber meist doch um Dinge, die jeden betreffen. Im Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof hat kürzlich das 25. IT-Leiter-Treffen Hochfranken stattgefunden. Hier gibt es fachlichen Austausch und Diskussionen zu den Problemen in der IT. Im Mittelpunkt stand das Thema Cloud Computing. Hierzu gab es auch Vorträge. Ein weiterer Vortrag ging zudem um den Digital Workplace, also den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft. Im Organisationsteam des IT-Leiter-Treffens gab es auch personelle Änderungen. Florian Pöhner von der Firma Lamilux ist nun Mitorganisator. Er folgt auf den in den Ruhestand verabschiedeten Norbert Schug.