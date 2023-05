Hochschule Hof: International Teaching Week gestartet

Eine Zeit lang im Ausland zu studieren kann für viele junge Menschen eine Bereicherung sein. Ein Auslandssemester kann aber auch ganz schön teuer werden. Die Hochschule Hof veranstaltet in dieser Woche deswegen wieder die International Teaching Week. Dabei kommen Professoren und Dozenten der weltweiten Partnerhochschulen und -universitäten nach Hof und halten Vorlesungen. Studierende können so auch ohne einen Auslandsaufenthalt internationale Erfahrungen sammeln, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.