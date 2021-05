Hochschule Hof: Forschungsprojekte erreichen historische Höchstzahl

Noch nie gab es an der Hochschule Hof so viele Studierende wie aktuell und auch noch nie so viele Forschungsprojekte. Viele von ihnen sollen auch die Region voranbringen. Die Hochschule Hof forscht in Sachen Mobilität zum Beispiel am Hofer Landbus oder an den autonomen Shuttles, die probeweise schon ohne Fahrer durch Hof und Rehau rollen. Aber auch das Thema Energie spielt eine wichtige Rolle. Am Institut für Wasser- und Energiemanagement beschäftigen sich Forscher damit, wie Wasserstoff aus Biomasse produziert werden kann. Statt Plastik könnte es dank der Hochschule Hof bald Verpackungen aus Bioabfällen im Supermarkt geben. Daran wird nämlich auch geforscht. Um in Zukunft Mikroplastik-Rückstände in Böden zu vermeiden, wird an der Hochschule Hof außerdem an abbaubarer Folie für die Landwirtschaft gearbeitet. Weitere Projekte beschäftigen sich mit innovativer Textilproduktion oder dem Austausch zwischen europäischen Regionen.