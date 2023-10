Hochschule Hof: Forscherin Jessica Wittmann unter Top-Innovatorinnen

Auszeichnung für eine Wissenschaftlerin der Hochschule Hof!

Jessica Witmann vom Institut für Materialwissenschaften der Hochschule Hof hat an neuartigen Oberflächenbeschichtungen geforscht. Die bestehen aus nachhaltigen Rohstoffen wie Zimt oder Krabbenschalen und sollen die Keimbelastung verringern. Das österreichische Wirtschaftsmagazin „Sheconomy“ hat Jessica Wittmann in die Liste von 100 bemerkenswerten Innovatorinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgenommen. Das meldet die Hochschule Hof. Wittmann wurde in der Kategorie „Manufacturing & Robotics“ neben elf anderen Frauen ausgezeichnet. Mittlerweile promoviert Wittmann an der TU Chemnitz,