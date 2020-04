Hochschule Hof: Förderung für StartUp-Konzept

Sie hat eines der besten Konzepte zum Thema StartUp – deshalb bekommt die Hochschule Hof eine Förderung von 1,2 Millionen Euro.

Die Hochschule startet in diesem Monat eines von 16 StartUpLabs deutschlandweit. Dafür bekommt sie die Förderung vom Bundesministerium für Forschung und Bildung. Ziel dabei ist es, Studierende und zukünftige Studierende frühzeitig an den Gründungsgedanken heranzuführen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Hochschule entwickelt jetzt einen Maker-Space, eine offene Mitmach- und Prototypenwerkstatt und einen Kreativraum, die soganannte ThinkBox und bekommt dabei auch Unterstützung von regionalen Unternehmen.