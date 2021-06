Hochschule Hof: Digitales Studium wird immer beliebter

Viele Studierende kennen es: Sie sind mit dem Studium fertig und haben trotzdem keine Ahnung, was sie in der Praxis damit anstellen sollen. Eine Lösung ist ein duales Studium. Da wechselt sich das Studium mit Einsätzen in Unternehmen ab. Duale Studiengänge werden seit gut 15 Jahren auch an der Hochschule Hof angeboten.

Allein in diesem Sommersemester haben 350 junge Menschen die Chance genutzt. Sie studieren in 15 unterschiedlichen Studiengängen. Damit nimmt die Hochschule im bayernweiten Vergleich eine sehr gute Position ein. Beliebt sind Studiengänge wie Wirtschaft, Informatik oder Ingenieurwesen. Das duale Studium hat auch einen positiven Nebeneffekt: Viele Studierende bleiben im Anschluss ans Studium in der Region und arbeiten für ein regionales Unternehmen. In den letzten Jahren hat die Hochschule Hof ihr Angebot noch ausgeweitet. Zum Wintersemester startet zum Beispiel der Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“, ein deutschlandweit einmaliges Angebot. Vor Kurzem wurde außerdem der Lucas-Cranach-Campus in Kronach eingeweiht, dort könnt ihr „Autonomes Fahren“ studieren.