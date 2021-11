Hochschule Hof: Deutsch-tschechisches Austauschprojekt

Die Maschinenbauer der Hochschule Hof nehmen derzeit an einem Austauschprojekt teil.

Die Kooperation läuft mit der Berufsoberschule im tschechischen Sokolov.

Die 18 angehenden Maschinenbauer aus Tschechien waren jetzt in Hof zu Gast. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen haben sich die Studierenden mit einem Gemeinschaftsprojekt befasst. Dabei haben die jungen Tschechen auch etwas über die Möglichkeiten des 3G-Drucks in Hof gelernt. In ein paar Wochen sollen dann die Hofer Studierenden nach Sokolov reisen. Das Projekt wird unter anderem durch die Euregio Egrensis und durch EU-Fördermittel unterstützt.