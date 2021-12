Hochschule Hof: Behandlung von Kopfschmerzerkrankungen verbessern

Mehr als jeder Zehnte in Deutschland leidet an Kopfschmerzerkrankungen wie Migräne. Dafür gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten, vor allem in der Vorbeugung werden die aber oft nicht genutzt. Um Lücken in der Versorgung zu identifizieren und so die Behandlung zu verbessern gibt es das Deutschlandweite Kopfschmerzregister der DMKG. Darin sind jetzt 1000 Patienten erfasst.

Die Hochschule Hof beteiligte sich an dem Programm. Sie übernahm die technische Entwicklung. Dabei hat außerdem ein Unternehmen mit ehemaligen Studierenden der Hochschule Hof mitgeholfen. In den Register können Kopfschmerz-Betroffene unter anderem ihre Symptome, die Häufigkeit und die bisherige Behandlung eintragen. Mit dieser Dokumentation kann der Patient dann zum behandelnden Arzt gehen. So bleibe mehr Zeit für das Beratungsgespräch und die individuelle Behandlung. Der Arzt kann dann zudem das Register durch Informationen und Diagnosen ergänzen.