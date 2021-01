Hochrisikogebiet Tschechien: Berufspendler müssen sich alle zwei Tage testen lassen

Wer aus unserem Nachbarland Tschechien zum Arbeiten zu uns rüberfährt, ist es schon gewohnt: Einmal die Woche geht es zum Corona-Test. Ab morgen stuft die Bundesregierung Tschechien als Hochrisikogebiet ein. Damit ist ein negatives Testergebnis alle zwei Tage nötig. Der Landkreis Wunsiedel reagiert darauf und stellt an der Teststation in Schirnding jetzt kurzfristig Schnelltests zur Verfügung, damit am Montag auf jeden Fall jeder ein gültiges Testergebnis vorlegen kann. Die Nachfrage ist zuletzt wieder gestiegen auf bis zu 1000 Tests am Tag.

Sachsen will die Einreise voraussichtlich auch erlauben, wenn sich Betroffene vor Arbeitsantritt im Betrieb testen lassen.