Hochfrankenstunden: Auftakt am Schiller-Gymnasium Hof

Die Möglichkeiten für eine Ausbildung und das Studium sind vielfältig. Es ist also gut, wenn sich Schüler rechtzeitig informieren. Die Wirtschaftsregion Hochfranken bietet aus diesem Grund die sogenannten Hochfrankenstunden an. Die Auftaktveranstaltung für die berufliche Orientierung findet am Morgen im Schiller-Gymnasium in Hof statt. Das Angebot richtet sich an über 2.500 Schüler aus den Jahrgangsstufen acht bis elf in den Landkreisen Hof und Wunsiedel und der Stadt Hof. Bei der Auftaktveranstaltung stellen sich heute 18 Unternehmen vor.