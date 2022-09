Hochfrankenstunden 2022: Auftaktveranstaltung im Landkreis Wunsiedel

Was möchte ich nach der Schule machen? Diese Frage sollte sich jeder Schüler irgendwann im Laufe seiner Schulzeit stellen. Unter dem Motto „Hoch-höher-Hochfranken“ hat gestern (21.09.) die Auftaktveranstaltung der Hochfrankenstunden 2022 im Landkreis Wunsiedel stattgefunden. Dabei konnten sich die 56 Schüler der Abschlussklassen der Dr.-Franz-Bogner-Mittelschule in Selb über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Zum Auftakt haben vier Unternehmen aus dem Landkreis Wunsiedel Einblicke in die firmeninternen Abläufe gegeben und Fragen der Schüler beantwortet. Der Auftakt der Hochfrankenstunden 2022 in Hof hat bereits Anfang der Woche stattgefunden.