Hochfranken: Müssen Landratsämter Corona-Zahlen offen legen?

Müssen die Landratsämter in Hochfranken die Zahlen zu Corona-Infektionen konkretisieren und Daten zu einzelnen Städten und Gemeinden veröffentlichen? Nach einem Bericht der Frankenpost kümmert sich jetzt die Regierung von Oberfranken um dieses Thema. Während in Oberbayern etliche Landkreise täglich die Zahlen der Corona-Infizierten und meist auch die der Genesenen für jede Gemeinde veröffentlichen, hatten sich die oberfränkischen Landräte intern auf eine andere Vorgehensweise geeinigt. Sie geben unter Berufung auf den Datenschutz nur Zahlen auf Landkreisebene bekannt. Besonders beim Landkreis Wunsiedel bestehe allerdings starkes Interesse an Information, so Kritiker – schließlich sei es der Landkreis, der bezogen auf die Corona-Fallzahlen pro 100.000 Einwohner nach dem Landkreis Tirschenreuth, Deutschlands Hotspot Nummer zwei ist. Sollte die Regierung zu der Auffassung kommen, dass die Zahlen veröffentlicht werden sollten, werden wir sie umgehend veröffentlichen, heißt es aus dem Wunsiedler Landratsamt.