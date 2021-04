Hochfranken Cup 2021: Radsportaktion startet heute

Momentan sitzen wir überwiegend zuhause. Gerade da ist es wichtig, raus an die frische Luft zu gehen und sich zu bewegen. Richtig gut auspowern geht auf dem Fahrrad. Das wissen auch die Fichtelgebirgsracer und starten deshalb heute wieder den Hochfranken Cup. Die Radfahrer können zwar nicht zusammen an den Start gehen, sich aber trotzdem miteinander messen. In den kommenden zehn Wochen gibt es jede Woche ein neues Segment zu absolvieren, die Ergebnisse landen dann in einer App und so steht am Ende eine Siegerin oder ein Sieger fest. Los geht’s heute am Kornberg. Alle Infos bekommt ihr hier.