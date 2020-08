Hochfranken am Zug: Friedrich setzt sich für Anbindung ein

Auch die Bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sieht ein, dass kaum noch Zugverbindungen über Hof laufen und Oberfranken damit immer schlechter angebunden ist. Der Oberfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich hatte sich in einem Schreiben an sie gewendet. Laut Schreyer werde sich der Freistaat für eine Direktverbindung Nürnberg-Hof-Leipzig einsetzen. Außerdem habe die Deutsche Bahn versprochen, dass in Zukunft alle zwei Stunden ein InterCity auf der Strecke zwischen München und Dresden bzw. Berlin in Hof halten wird. Das wird wohl allerdings erst passieren, wenn die die Elektrifizierung bei uns abgeschlossen ist – also vermutlich nicht in den nächsten 10 Jahren.