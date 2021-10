Hochfränkische Wochen der Seelischen Gesundheit: Eröffnung mit Online-Veranstaltung

Menschen mit psychischen Problemen leiden meist im Stillen. Viele können die Krankheit deshalb nicht nachvollziehen und wissen auch nicht, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen. Die Hochfränkischen Wochen der Seelischen Gesundheit wollen auf psychische Krankheiten aufmerksam machen. Mit mehreren Kurzvorträgen werden die Wochen bei einer Online-Veranstaltung am Nachmittag (16 Uhr) eröffnet. Bis zum 28. Oktober sind unterschiedliche Programmpunkte geplant. Am 25. Oktober veranstaltet die Gesundheitsregion plus Stadt und Landkreis Hof eine Schulung zum Thema Demenz und einen Kinoabend im Central-Kino Hof. Mehr Infos findet ihr hier.