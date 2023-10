Über psychische Krankheiten aufklären, Hilfsangebote zeigen und diskriminierenden Haltungen entgegenwirken. Das sind Ziele der Hochfränkischen Wochen der Seelischen Gesundheit. Die sind auch heuer wieder – zum 14. Mal. Der Auftakt für die Veranstaltungsreihe ist am Abend im FAM Familienzentrum in Selb. Dabei erfahrt ihr mehr zu den einzelnen Veranstaltungen in den kommenden Wochen und könnt euer Wissen bei einem Quiz testen. Beginn ist um 18 Uhr.