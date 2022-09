Bereits im September des vergangenen Jahres ist in Oberkotzau die Zweigstelle der Hochfränkischen Werkstätten Hof in Betrieb gegangen. Dort sind insgesamt 80 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung entstanden. Nun wird die Zweigstelle Oberkotzau offiziell eingeweiht. Im Anschluss an die Einweihungsfeier findet dort heute von 12 bis 15 Uhr außerdem ein Tag der offenen Tür statt. Dabei können sich Angehörige der Mitarbeitenden aber auch alle anderen Interessierten die Werkstätten anschauen.