Hochfränkische und vogtländische Politiker schreiben an Scheuer: Fernverbindung nach Norden soll verbessert werden

Eine leistungsfähige Fernverbindung nach Norden – das ist das, was Hochfranken und das Vogtland brauchen. Das schreibt zumindest aktuell der hochfränkische Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich in einer Mitteilung. Eine gute Gelegenheit dafür soll damnach die Umsetzung des Deutschland-Takts sein. Der wird am 30. Juni im Rahmen des Schienengipfels vorgestellt. Friedrich und weitere Politiker der Region – darunter die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla, der Hofer Landrat Oliver Bär und Politiker aus dem Vogtland – haben sich zusammen jetzt an Bundesverkehrsminister Scheuer gewandt. In dem Schreiben machen sie unter anderem deutlich, dass die Vision eines modernen Bahnverkehrs unvereinbar mit dem Umstieg im Leipziger Hauptbahnhof und einer anschließendes Weiterfahrt nach Hof mit der S-Bahn und über 20 Stationen sei. Man brauche spürbare Verbesserungen, heißt es darin weiter.

Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB, (links) übergibt das Schreiben gemeinsam mit Landrat Dr. Oliver Bär (rechts) an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer