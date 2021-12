Hochfränkische Abgeordnete: In diesen Ausschüssen sitzen Nürnberger und Friedrich

Auf Bundesebene ist neben dem Bundestag vor allem die Arbeit in den jeweiligen Ausschüssen wichtig. Aus Hochfranken gibt es in dieser Legislaturperiode ja gleich zwei Abgeordnete. Hans-Peter Friedrich von der CSU sitzt künftig im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Ebenfalls Mitglied ist er im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Dort wird er auch auf den neuen SPD-Abgeordneten Jörg Nürnberger treffen. Der will sich dort für die deutsch-tschechischen Beziehungen einsetzen. Nürnberger ist auch Teil des Verteidigungsausschusses. Im Ausschuss für Tourismus ist er stellvertretendes Mitglied. Dort möchte er sich für den Frankenwald und das Fichtelgebirge stark machen, teilt Nürnberger mit.