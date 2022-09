Hoch-höher-Hochfranken: Hochfrankenstunden 2022 in Hof gestartet

„Hoch-höher-Hochfranken“ – unter diesem Motto hat gestern (19.09.) die Auftaktveranstaltung der Hochfrankenstunden 2022 in Hof stattgefunden. Im Rahmen des Berufs- und Studienorientierungstages konnten sich die 90 Schüler der Abschlussklassen der Hofecker-Mittelschule über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Knapp 40 regionale Unternehmen unterstützen die Hochfrankenstunden in diesem Jahr. Michael Bitzinger, Vorsitzender des IHK-Gremiums Hof:

Im Rahmen einer Social Media Kampagne ist außerdem ein Video mit Interviews von Schülern aus der Region entstanden. Darin sprechen die Jugendlichen unter anderem darüber, wie sie bei der Berufs- und Studienorientierung unterstützt werden möchten.