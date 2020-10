H&M: Modekette zieht in ehemaligen Kaufhof

Wer im Moment in der Hofer Altstadt unterwegs ist, der bemerkt die große Baustelle am ehemaligen Kaufhof. Dort entsteht das Dormero-Hotel – die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Unterdessen wird klar, dass der H&M im ersten Quartal 2021 dort hineinziehen wird. Das bestätigt H&M auf Nachfrage von Radio Euroherz. Man wolle auf zwei Etagen, im Erd- und im 1.Obergeschoss, Bekleidung anbieten. Damit füllt der H&M 2.100 Quadratmeter Verkaufsfläche aus. Weitere Details nennt das Unternehmen nicht.