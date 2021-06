H&M bleibt in Plauen

Die H&M-Filiale an der Plauener Bahnhofstraße soll nicht geschlossen werden. Das will die Freie Presse von einem Sprecher des Modehändlers Hennes & Mauritz erfahren haben. Damit werden Gerüchte dementiert, die seit längerer Zeit in der Stadt kursieren. Man sei zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Geschäft in Plauen sehr zufrieden, so der Sprecher des aus Schweden stammenden Textilunternehmens. Dieses war 2020 unter anderem wegen Corona in wirtschaftliche Schieflage geraten und hat angekündigt, in diesem Jahr 350 Filialen weltweit dichtzumachen. In Deutschland gehe das Medienberichten zufolge mit 800 Stellenstreichungen einher.