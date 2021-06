Hitzewelle: Hohe Waldbrandgefahr in der Euroherz Region

Die Sonne strahlt und die Temperaturen bewegen sich rund um die 30 Grad Marke. Durch die aktuelle Hitzewelle wird die Euroherz Region mit der Waldbrandgefahren-Stufe „hoch“ eingestuft. Um die Gefahr zu mindern, verzichtet auf offenes Feuer und Grillen in Waldnähe, schmeißt keine Zigaretten in die Natur und achtet darauf, eure Fahrzeuge nicht auf trockenen Flächen zu parken. Bei Rauch, Qualm oder Flammen meldet euch bitte sofort bei der Feuerwehr. Am Wochenende sind außerdem Beobachter der Luftrettungsstaffel unterwegs, die zur Sicherheit die Region von oben beobachten werden. Die Hitzewelle hält voraussichtlich bis zum Beginn der nächsten Woche an.