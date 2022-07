Hitze, Wind, Trockenheit: Stadt Marktredwitz bittet Bürger um Vorsicht

Auch wenn es in den vergangenen Tagen hin und wieder einmal geregnet hat: Die Böden der Region sind zu trocken. Wie Meteorologen vorhersagen, erwarten uns auch in den kommenden Wochen Hitze, Trockenheit und starker Wind – eine Kombination, die schnell gefährlich werden kann. Die Stadt Marktredwitz bittet gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt um erhöhe Vorsicht. Bis zum 31. Oktober sind Rauchen, offenes Feuer und Grillen in Wäldern verboten. Aber auch auf Wiesen und Feldern solltet ihr das vorerst unterlassen. Meldet bitte außerdem jeden Verdacht auf einen Brand, damit die Feuerwehren schnellstmöglich reagieren können. Land- und Forstwirte werden zudem darum gebeten, Löschmöglichkeiten am Fahrzeug mitzuführen, Maschinen und Motoren vor und nach der Arbeit zu prüfen und die Geräte während der Arbeit gut zu beobachten. Bei Verdachtsfällen wählt bitte unverzüglich die 112. Die Stadt Marktredwitz hat außerdem ihre Allgemeinverfügung verlängert. Offene Feuer sind jetzt bis Ende Juli untersagt.