Hitze und Trockenheit: Waldbrand bei Nordhalben im Kronacher Land

Falls ihr wieder öfter Hubschrauber am Himmel seht, dann liegt das daran, dass es aktuell wieder sehr trocken in Oberfranken ist. Die Regierung von Oberfranken hat wegen der hohen Waldbrandgefahr für heute wieder Beobachtungsflüge angeordnet. Und am Nachmittag hat die Feuerwehr auch gleich ausrücken müssen. Zwischen Nordhalben und Titschendorf im Kronacher Land hat der Wald gebrannt. Das Feuer ist auf einer abgeholzten Lichtung ausgebrochen. Frank Fischer von der Kreisbrandinspektion Kronach:

Auch im Bereich Tschirn hat es am Nachmittag einen Waldbrand gegeben. Im Kronacher Land gilt heute die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.