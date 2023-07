Die Hitze und die Trockenheit sind auch schlecht für unsere Felder in Oberfranken. Die Ernte ist in vollem Gange. Doch mit der sieht es gerade nicht so gut aus. Der Bayerische Bauernverband in Bamberg befürchtet eine unterdurchschnittliche Ernte. Pressereferent Torsten Gunselmann:

Weil die Erträge gerade für Futterpflanzen schlechter ausfallen dürften, müssten Verbraucher laut Gunselmann auch mit höheren Kosten für Milch- und Fleischprodukte rechnen.