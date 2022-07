Hitze und Trockenheit in der Region: Bahndamm in Feilitzsch in Brand

Hitze und Trockenheit machen uns auch hier in der Region immer wieder zu schaffen. Heute ist es erneut zu einem Brand gekommen. Bei Feilitzsch im Landkreis Hof ist ein Bahndamm in Flammen geraten, das teilt das Nachrichtenportal News5 mit. Dabei sind rund 100m² Fläche verbrannt. Den Einsatzkräften ist es gelungen das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Auch in den kommenden Tagen soll das Wetter weiter trocken und heiß bleiben. Steffen Benkert, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Feilitzsch: