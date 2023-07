Hitze-Samstag in Oberfranken: Brände in den Landkreisen Hof und Bamberg

Bei Temperaturen weit über 30 Grad mussten in Oberfranken am Samstag viele Einsatzkräfte ausrücken.

Bei Gattendorf im Landkreis Hof hat ein Feld gebrannt. Auf einer Fläche von einem Hektar haben die Flammen gewütet und zeitweise sogar ein Photovoltaikfeld bedroht, so das Portal News 5. Fast 100 Einsatzkräfte haben zusammen mit Landwirten den Brand gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Auch im Landkreis Bamberg mussten die Einsatzkräfte ran. Bei Burgebrach standen rund 22 Hektar in Flammen. Das Feuer hat dort zeitweise einen Funkmasten bedroht.

Zwischen Strullendorf und Bamberg hat es außerdem einen Waldbrand gegeben. Das Feuer ist dort über den Main-Donau-Kanal auf Bäume am anderen Ufer übergesprungen. Die Feuerwehr war mit hunderten Einsatzkräften vor Ort. Gebrannt hat eine Fläche von 30.000 m², davon über die Hälfte Wald. Auslöser bei beiden Bränden waren vermutlich Mäharbeiten, so News 5.