Historische Busfahrt: Letzte Tour mit Grenzpolizist Alfred Eiber

Hier in der Region gibt es viele Möglichkeiten, die Geschichte der innerdeutschen Teilung hautnah zu erleben. Das geht zum Beispiel im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth. Die Partnerstädte Hof und Plauen bieten aber auch Busfahrten entlang der ehemaligen Grenze an. Begleitet hat die Touren immer der langjährige Grenzpolizist Alfred Eiber. Das macht er morgen zum aller letzten Mal.

Vor Corona haben viele Menschen aus der Region, aber auch Touristen an den historischen Busfahrten teilgenommen. Durch den Ausbruch der Pandemie konnte das Projekt aber nicht mehr stattfinden. Die letzte Fahrt mit Alfred Eiber startet morgen um 10 Uhr 30 am Hofer Rathaus. Vier Stunden lang geht’s dann über Mödlareuth und den früheren Grenzübergang bis nach Hirschberg in Thüringen und wieder zurück nach Hof. Alfred Eiber erzählt während dessen von Fluchtversuchen und anderen Vorfällen, die an der deutsch-deutschen Grenze in unserer Region passiert sind. Wer bei der letzten Busfahrt dabei sein möchte, muss sich vorher bei der Stadt Hof anmelden. Das geht unter 09281 815 1116 bzw. per Mail an juergen.stader@stadt-hof.de . Der Fahrpreis beträgt 10 Euro pro Person