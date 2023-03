Hinweise gesucht: 83-Jährige aus Rehau verschwunden

Die Polizei bittet schon wieder die Öffentlichkeit um Mithilfe, weil eine Person verschwunden ist. Es handelt sich um eine 83-jährige Frau, die seit Sonntag aus der Klinik Rehau vermisst wird. Sie wurde zuletzt am Sonntag um 18.15 Uhr von Passanten und Gästen eines Bistros am Maxplatz gesehen. Ein Spürhund hat ihre Spur schließlich bis zum Bahnhof Rehau verfolgt, ehe sie verloren ging. Die Frau, die aus Hof stammt, ist ca. 1,60-1,65 m groß und trägt eine Kurzhaarfrisur. Die 83-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Rehau melden.

Bekleidet war sie mit einer dunkelbraunen längeren Winterjacke, einem rotbraunen Schal und schwarzen Halbschuhen mit Klettverschluss. Dazu kleine halbrunde, rotgoldene Ohrringe (wie auf dem Bild), eine kurze goldene Halskette und pro Hand ein bis zwei Ringe. Einer der Ringe ist aus Weißgold und hat einen grünen Stein.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte umgehend an die Polizei wenden. Die Polizeistation Rehau ist unter der Telefonnummer 09283/8600 erreichbar.

Auch jede weitere Polizeidienststelle nimmt Ihre Hinweise entgegen.