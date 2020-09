Hinter der Stoßstange versteckt: Fast 1 Kilo Marihuana bei Leupoldsgrün beschlagnahmt

Schwer beladen ist ein Auto am Sonntagabend auf der A9 unterwegs gewesen. Polizisten aus Hof stoppten es auf einem Parkplatz bei Leupoldsgrün. Dabei kam der Verdacht auf, dass der 29 Jahre alte Fahrer Drogen dabei haben muss. Ein Rauschgifthund suchte daraufhin das Auto ab und schlug an der hinteren Stoßstange des Wagens an. Die Polizisten schraubten die Stange auf und trauten ihren Augen kaum. Dahinter versteckt war eine Plastiktüte mit fast einem Kilo Marihuana. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen. Der 29-Jährige sitzt jetzt in einer JVA.