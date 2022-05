Himmelkron: LKW-Fahrer verbrennt in Führerhaus

An der Rastanlage Himmelkron an der A9 ist ein LKW-Fahrer am Samstag (21.05.) in seinem Führerhaus verbrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Lastwagen mit lettischen Kennzeichen kurz nach 19 Uhr am Rastpark gestanden. Aus noch ungeklärter Ursache hat sich plötzlich starker Rauch im Führerhaus des Lasters entwickelt. Als die alarmierten Feuerwehren eingetroffen sind, stand bereits das komplette Führerhaus in Flammen. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen. Der 34-jährige Lette hat es allerdings nicht mehr rechtzeitig ins Freie geschafft. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.