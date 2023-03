Hilfsprojekt in Uganda: Fazit nach 19 Tagen

Auf einen Arzttermin müssen wir hier in der Region oft lange warten – der Ärztemangel ist auch bei uns ein Problem. In anderen Ländern der Welt sieht die Situation aber noch schlimmer aus – zum Beispiel in Uganda. Das sagt Georg Amon, er ist Optiker in Selb. Er ist Teil einer Initiative, die etwas gegen die schlechte augenoptische Versorgung in dem Land tun will. Mit fünf anderen Augenexperten ist er deswegen jetzt 19 Tage in Uganda gewesen:

Außerdem haben die deutschen Optiker das medizinische Fachpersonal vor Ort geschult. Das Ziel der Initiative ist nämlich, die Menschen in Uganda so fit zu machen, dass sie sich langfristig selbst versorgen können. Damit das klappt soll’s künftig auch noch weitere Reisen nach Uganda geben, so Georg Amon. Die nächste steht demnach voraussichtlich im Oktober oder November an.