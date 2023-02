Hilfsprojekt in Afrika: Selber Optiker reist nach Uganda

Heute sind die Schüler in der Euroherz-Region in die Faschingsferien gestartet. Da geht’s für viele Menschen auch mal ein paar Tage in den Urlaub. Für Georg Amon steht aber eine ganz besondere Reise an. Er ist Optiker aus Selb und reist heute nach Uganda. Georg Amon ist Teil einer privaten Initiative, die etwas gegen die schlechte augenoptische Versorgung in dem Land tun will. Vor Ort hilft das Team unter anderem dabei, eine Augenklinik aufzubauen. Außerdem schulen die Augenexperten das medizinische Fachpersonal in Uganda:

… so Georg Amon im Euroherz-Interview. Insgesamt reisen heute sechs Augenexperten nach Uganda.