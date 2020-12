Hilfsmaßnahmen für Unternehmer: IHK fordert schnelles Handeln

Viele Firmen müssen ab morgen schließen, ein weiterer Teil geht in Betriebsurlaub – und das mitten in der Weihnachtszeit. Die erneute Lockdown trifft die Unternehmen bis ins Mark. Das sagt Gabriele Hohenner, die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth. Die Hoffnung vieler Firmen, das ohnehin schon schlechte Jahr noch zu einem halbwegs guten Abschluss zu bringen, würde jetzt gegen Null sinken. Deshalb sei es wichtig, die angekündigten Hilfen des Bundes rasch umzusetzen. Weitere Verzögerungen könnten die betroffenen Unternehmen nicht mehr verkraften, so Hohenner. Vor allem den Einzelhandel trifft der Lockdown vor Weihnachten hart. Die Monate von November bis Januar sind in der Branche traditionell die umsatzstärksten.