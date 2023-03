Hilfskonvoi für die Ukraine: Helfer aus Naila wieder zurück in der Region

14 Feuerwehr-, BRK- und THW-Fahrzeuge hatten sich am Dienstag von Bayreuth aus auf den Weg zur polnischen Grenze gemacht, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Mit dabei waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naila. Gestern sind sie wieder wohlbehalten in der Euroherz-Region eingetroffen. Für Michael Gräf war es besonders beeindruckend, wie sich die dortigen Einsatzkräfte über die Güter gefreut haben:

Die Helfer haben insgesamt 40.000 Handwärmer, Feuerlöscher, eine Feldküche und zwei Feuerwehrautos aus Bayern in die Ukraine gebracht. Der Zeitplan kam am Dienstag durch eine Vollsperrung bei Breslau allerdings durcheinander. Die Helfer sind über Nacht in einem Dorfgemeinschaftshaus in der Nähe untergekommen, und konnten ihre Fahrt erst am Mittwoch fortsetzen.