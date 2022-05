Hilfsgüter für die Ukraine: Klinikwäsche und Arztpraxis-Ausstattung

Handtücher, Bettbezüge und Kleidung: Die Kliniken Hochfranken spenden nicht mehr benötigte Klinikwäsche an ukrainische Krankenhäuser. Dazu ist ein Transport in die Ukraine unterwegs. Möglich ist das, weil die Kliniken keine eigene Klinikwäsche mehr brauchen, sie mieten die nötigen Textilien. Rund 150 Kartons und Säcke können daher, laut den Kliniken Hochfranken, nun in die Ukraine gehen. In dem Transporter sind außerdem weitere medizinische Güter. Dr Friedrich Lochner hat zum Beispiel die komplette Ausstattung seiner Arztpraxis in Schwarzenbach/Saale gespendet: