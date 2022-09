Hilfsgüter aus Plauen: Dankesschreiben aus Solotonoscha

Die Stadt Plauen hat die befreundete ukrainische Stadt Solotonoscha bereits mit zwei Hilfstransporten unterstützt. Der zweite Konvoi war vor gut einer Woche in die Ukraine gestartet. Jetzt hat den Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner auch ein Dankesschreiben aus Solotonoscha erreicht. Natalia Sjomak, die Leiterin des dortigen Stadtrats, hat sich im Namen der Gemeinde bei allen Bürgern aus Plauen und dem gesamten Vogtlandkreis für die geleistete Hilfe bedankt. Die Güter kämen demnach Binnenvertriebenen zugute, die in Solotonoscha Zuflucht gefunden haben. Die Stadträtin glaube an ein Ende des Krieges und hoffe auf die weitere freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Plauen.