Hilfsbereitschaft in der Region: Auch heute gehen wieder Spenden in die Ukraine

Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind über anderthalb Millionen Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg.

Die Region spendet weiter Hilfsgüter und nimmt Flüchtlinge auf. Nach den vielen Privatinitiativen machen sich auch Länder und Kommunen mehr Gedanken darüber, die Hilfe zu koordinieren. In der Stadt Hof haben offenbar gestern Gespräche von Verantwortlichen in der Stadt und in Hilfsorganisationen stattgefunden. In Sachsen informiert Ministerpräsident Michael Kretschmer heute über die Hilfe für Ukraineflüchtlinge.

Aus dem Hofer Land fährt heute ein weiterer LKW mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine. Es ist der dritte LKW der Sachspenden von einer Sammelaktion in Oberkotzau in die Ukraine bringt.