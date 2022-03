Hilfsbereitschaft für die Ukraine: Spenden und Schweigeminute in Plauen

Die Lage in der Ukraine bleibt dramatisch. Über zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch in Schulen ist der Krieg Thema. Der KreisSchülerRat im Vogtlandkreis am Morgen zu einer Schweigeminute im Landkreis aufgerufen. Landrat Rolf Keil hat die Aktion unterstützt und alle Vogtländer dazu aufgerufen, für einen Moment des Gedenkens die Arbeit niederzulegen. Auch das Plauener Rathaus ist diesem Ruf gefolgt.

Die Stadt Plauen hat eine besondere Verbindung zu dem Geschehen. Immerhin ist Plauen mit der ukrainischen Stadt Solotonoscha befreundet. Die Stadt hatte ein Spendenkonto eingerichtet. Fast 25.000 Euro kamen zusammen. Am Freitag fährt ein Transport mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine. Gespendet wurden Feuerwehrausrüstungen, Schmerztabletten, FFP2-Masken, Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung. Diese Sammelaktion ist damit beendet, allerdings hat die Stadt Plauen ein neues Spendenkonto eingerichtet. Damit sollen gezielt ukrainische Flüchtlinge hier vor Ort unterstützt werden.

Mehr Infos findet ihr hier:

Spendenkonto:

Empfänger: Stadt Plauen

IBAN: DE02 87058000 3100003283

BIC: WELADED1PLX

Betreff: Hilfe für ukrainische Flüchtlinge – Buchungsstelle 207804