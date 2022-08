Hilfsaktion: Mehr als 800 Verbandskästen für die Ukraine

Ob mit Kleidung, Lebensmitteln oder Geldspenden – seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine haben viele Menschen aus der Region Hilfsgüter in die Ukraine geschickt. Auch der ADAC in Bayern und die Autohausgruppe Motor-Nützel haben unter dem Motto „Eure Verbandskästen für die Ukraine“ eine Hilfs-Aktion gestartet. Drei Monate lang konnten Menschen Erste-Hilfe-Sets aus PKW und LKW in den ADAC-Geschäftsstellen und Motor-Nützel-Standorten in Oberfranken abgeben. Die Autohausgruppe hat unter anderem auch einen Standort in Hof. Über 800 Verbandskästen sind durch die Aktion zusammengekommen. Nun hat Motor-Nützel die Großspende in Bayreuth an den ADAC Nordbayern übergeben. Den Transport der Verbandskästen in die Ukraine organisiert das Kolpingwerk Augsburg.