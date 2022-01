Hilflose Frau vor Wohnung gefunden: Mann festgenommen

Burglengenfeld (dpa/lby) – Eine Frau hat in der Oberpfalz eine Freundin in hilflosem Zustand vor ihrer Wohnung gefunden. Die 28-Jährige sei inzwischen im Krankenhaus und schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Später hätten die Ermittler einen 37 Jahre alten Bekannten der jungen Frau festgenommen, der diese am frühen Samstagmorgen zur Wohnung ihrer Freundin in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) gebracht und dort mehrfach geklingelt haben soll.

Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Mannes und fanden dort den Angaben zufolge unter anderem Marihuana, Amphetamin und Methamphetamin. Inzwischen sitze der Verdächtige in Untersuchungshaft, hieß es. Wie die 28-jährige Frau in ihren lebensbedrohlichen Zustand geriet, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Bisher sei sie nicht ansprechbar.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-833171/3