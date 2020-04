Hilferuf aus Hof: Lutz Pfersdorf wendet sich an Ministerpräsident

Viele Geschäfte sind wegen der Corona-Krise momentan geschlossen. Das belastet vor allem kleinere Einzelhändler aus der Region. Der Chef des Hofer Einzelhandesverbands Lutz Pfersdorf wendet sich jetzt in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder.

Bitte handeln Sie, bevor es zu spät ist, so Pfersdorfs Appell. Er fordert, die Geschäfte wieder öffnen zu lassen. Die Händler könnten auch die Auflagen wie Abstand halten oder Mundschutz tragen erfüllen. Auch Schadenersatz statt Kredite will Pfersdorf für die Händler. Die Fixkosten laufen weiter und Rechnungen stehen aus, ihre Ware dürfen die Geschäfte aber nicht verkaufen. Alleinerziehende könnten mit Kurzarbeit nicht über die Runden kommen. Große Ketten und Internethändler profitierten vom Shutdown, so Pfersdorf. Kleine und mittlere Firmen gingen dadurch pleite. Zehntausende Arbeitslose stünden in Folge auf der Straße.

Hier der ganze Brief:

Offener Brief: Geschäftsschließungen wegen der Corona-Krise

Sehr geehrter Herr Dr. Söder,

sehr geehrter Herr Aiwanger,

bei uns in Bayern gibt es viele kleine und mittlere inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe, zum Teil in der dritten und vierten Generation, die bisher gesunde und erfolgreiche Unternehmen waren.

Dazu kommt eine Vielzahl von Startups, die von engagierten und kreativen jungen Menschen mit viel Hoffnung in die Zukunft gegründet wurden.

In all diesen Unternehmen sind die Umsätze von einem auf den anderen Tag weggebrochen. Die Geschäfte sind voll mit aktuellen Waren der Frühjahrs- und Sommersaison, die momentan nicht verkauft werden können und somit jeden Tag an Wert verlieren.

Die Gastronomiebetriebe haben ihre Bücher mit Reservierungen für Veranstaltungen gefüllt, die sie nicht abhalten dürfen.

Die Fixkosten laufen weiter und auch die aufgeschobenen Dekadenrechnungen müssen irgendwann bezahlt werden.

Betroffen sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen.

Wie soll eine alleinerziehende Verkäuferin oder Büroangestellte mit dem Leben zurechtkommen, wenn ihr wegen der Kurzarbeit 33% des normalen Lohnes gestrichen werden?

Sie haben den Shutdown sicherlich aus guten Gründen und unter reiflichen Überlegungen eingeleitet und auch für mich hat unser aller Gesundheit oberste Priorität.

Ich bitte Sie aber, jetzt zu Ihrer Verantwortung zu stehen und den entstandenen Schaden entsprechend großzügig zu regulieren.

Wir können diese aktuelle Krise nur bewältigen, wenn uns sehr schnell Hilfe zuteil wird.

Ich denke hierbei nicht an KfW-Kredite, sondern an eine faire Schadenersatzregelung.

In den Lebensmittelmärkten, Drogerien, in kleinen Bio- und Schokoladenläden werden Kunden unter Einhaltung von Abstand mit Mundschutz und Handschuhen bedient.

Warum soll das bei uns in den anderen Einzelhandelsgeschäften nicht auch so funktionieren?

Wir können in unseren Geschäften und Betrieben ebenso wie in den Verbrauchermärkten die angesagten Auflagen einhalten.

In den großen Märkten, die wegen der Lebensmittelabteilung geöffnet sein dürfen, werden nicht nur Lebensmittel, sondern es wird alles, was der Einzelhandel zu bieten hat, verkauft.

Hier werden z.B. massenweise Blumen und Pflanzen verkauft, während in vielen Gärtnereien die Frühjahrsblumen verwelken.

Der spezialisierte Fachhandel verliert zu Gunsten der großen Verbrauchermärkte mit ausgeprägtem Non-Food-Sortimenten und erleidet durch die vollkommene Stilllegung einen unsagbaren Verlust.

Hinzu kommt, dass dem Internethandel in die Karten gespielt wird.

Wenn Sie die angeordnete Geschäftsschließung nicht zeitnah aufheben, werden Tausende kleine und mittlere inhabergeführte Unternehmen in den Konkurs getrieben.

Es werden viele Zehntausende Arbeitslose auf der Straße stehen.

Als Vertreter des Einzelhandelsverbandes Kreis Hof bitte ich Sie inständig, diese enorm belastenden Geschäftsschließungen zu beenden.

Geben Sie die Geschäfte unter Auflagen wieder frei. Auch der Non-food-Handel kann Vorschriften einhalten.

Bitte handeln Sie, bevor es zu spät ist.

Mit freundlichem Gruß

Lutz Pfersdorf